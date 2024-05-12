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Шойгу: состав прежнего кабмина добился результата в тяжелейших условиях

Шойгу: состав прежнего кабмина добился результата в тяжелейших условиях

Члены предыдущего кабмина добились результата в тяжелейших условиях. Такое мнение выразил бывший министр обороны, а ныне секретарь Совбеза Сергей Шойгу в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным, который прошел 6 мая.

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