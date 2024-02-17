Барнаульский завод будет поставлять товары для ремонта авто в Армению и Азербайджан

Расширить взаимодействие с другими странами помогло сотрудничество с алтайским центром поддержки экспорта В Армении и Азербайджане для ремонта автомобилей будут использовать товары Барнаульского химического завода.
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