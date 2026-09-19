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Рязанские новости

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В Рязанской области с декабря 2026 года проиндексируют оклады работников госорганов

В Рязанской области с декабря 2026 года проиндексируют оклады работников госорганов

Индексация составит 1,04 раза с 1 декабря 2026 года, финансирование обеспечат за счет ассигнований областного бюджета.

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