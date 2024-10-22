Воздушные бои за Угледаром (ВИДЕО)

Поддерживая наступление авангарда группировки ВС РФ в Донбассе, операторы 57-й бригады группировки «Восток» охотятся на тяжёлые дроны-бомбардировщики ВСУ типа «Баба Яга» и «Вампир», не давая им бомбить наши позиции.
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