Воздушные бои за Угледаром (ВИДЕО)

Поддерживая наступление авангарда группировки ВС РФ в Донбассе, операторы 57-й бригады группировки «Восток» охотятся на тяжёлые дроны-бомбардировщики ВСУ типа «Баба Яга» и «Вампир», не давая им бомбить наши позиции.