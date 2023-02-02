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Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Муса Евлоев приостановил карьеру

Олимпийский чемпион Токио-2020 по греко-римской борьбе Муса Евлоев приостановил карьеру. «После Олимпиады в Токио я практически не выступал из-за череды травм и долгого восстановления.

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