НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татарстанда җир белән килешүләр саны бер ел эчендә 40 процентка диярлек арткан

2026 елның июнендә Татарстан Республикасы җир кишәрлекләре базары ышанычлы үсеш күрсәтте. Татарстан Республикасы буенча Росреестр идарәсе мәгълүматлары буенча, узган айда 8 062 сату-алу килешүе теркәлгән, бу май белән чагыштырганда 28,1 процентка күбрәк (6 292 килешү), һәм 2025 елның июнь күрсәткеченнән 36,5 процентка артык (5 906 килешү).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии