Татарстанда җир белән килешүләр саны бер ел эчендә 40 процентка диярлек арткан

2026 елның июнендә Татарстан Республикасы җир кишәрлекләре базары ышанычлы үсеш күрсәтте. Татарстан Республикасы буенча Росреестр идарәсе мәгълүматлары буенча, узган айда 8 062 сату-алу килешүе теркәлгән, бу май белән чагыштырганда 28,1 процентка күбрәк (6 292 килешү), һәм 2025 елның июнь күрсәткеченнән 36,5 процентка артык (5 906 килешү).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии