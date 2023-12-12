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10 знаменитых автомобилей, которые могли выглядеть совершенно иначе

10 знаменитых автомобилей, которые могли выглядеть совершенно иначе

Концепты автомобилей с невероятным внешним видом. Автомобильный дизайн - вещь очень тонкая. Очень часто бывает так, что конструкторам приходится перебрать десятки и даже сотни вариантов внешнего облика для будущего автомобиля.

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