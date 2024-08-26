Даже незначительные травмы мозга могут иметь долгосрочные последствия

Группа нейробиологов, специалистов по мозгу и психиатров, возглавляемая исследователями из Кембриджского университета в Великобритании, обнаружила, что незначительные травмы головного мозга, полученные в раннем возрасте, могут иметь долгосрочные последствия для здоровья.