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  • Руслан Хусаинов
    а откуда вы знали?! например эти "тупые ученые" изучили более 60 000 записей о рождении с данными мониторинга воздуха...Ученые выяснили, ...

Даже незначительные травмы мозга могут иметь долгосрочные последствия

Группа нейробиологов, специалистов по мозгу и психиатров, возглавляемая исследователями из Кембриджского университета в Великобритании, обнаружила, что незначительные травмы головного мозга, полученные в раннем возрасте, могут иметь долгосрочные последствия для здоровья.

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