Военное обозрение

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В Японии озвучивают планы по строительству частных космодромов от Хоккайдо до Окинавы

В Японии озвучивают планы по строительству частных космодромов от Хоккайдо до Окинавы

В связи с растущим спросом на запуск ракет-носителей в городе Тайки на острове Хоккайдо возлагают надежды на космический бизнес, который послужит отправной точкой, как заявлено, для промышленного и туристического развития региона.

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