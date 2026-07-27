❗️⚡️Компания Raytheon в течение последнего года утроила темпы производства зенитных ракет Coyote и планирует к концу следующего года довести ежемесячный выпуск до 300 единиц.
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❗️⚡️Компания Raytheon в течение последнего года утроила темпы производства зенитных ракет Coyote и планирует к концу следующего года довести ежемесячный выпуск до 300 единиц.