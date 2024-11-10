Ефимов: почти 7,7 км дорог проложат на территории бывшего завода «МиГ»

Улично-дорожная сеть свяжет новые микрорайоны, которые будут созданы в рамках комплексного развития территории (КРТ) на месте бывшего завода «МиГ», занимающего площадь 63,55 га, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.