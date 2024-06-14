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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Феррари» проводит двухдневные тесты шин «Пирелли» к 2025 году

В «Пирелли» провели пятые по счету шинные тесты к сезону-2025. В рамках разработки новых шин к следующему сезону «Пирелли» проводит тесты со всеми командами «Формулы-1», которые сами готовы в них участвовать.

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