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В Москве напомнили США об угрозе извержения супервулкана Йеллоустоун

В Москве напомнили США об угрозе извержения супервулкана Йеллоустоун

Если Йеллоустоун проснется, это будет «беспрецедентная катастрофа», сказал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

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Комментарии
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Дмитрий Бакланов
Интернета кури поменьше.
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3 час.
Евгений МакЛауд
и самолёты летать не будут и другие вулканы проснутся, учёные мля тааакие учёные. Оказывается если у вас прокол колеса, то смотрите там по всему колесу проколы должны пойти, ну учёные обезьяны так говорят.
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3 час.
Владимир Алтайцев
Мне  всегда  не  интересны  были  невежды, типа вас.
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3 час.

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