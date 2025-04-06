Немецкие военные отработают сценарий нападения России

Bild: в Германии в сентябре проведут учения по сценарию нападения РоссииНемецкие военные проведут в сентябре массовые военные учения с привлечением солдат НАТО для отработки сценария якобы возможного «нападения России», пишет газета Bild.
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