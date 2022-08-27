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"Изюминка" сезонного фестиваля пришлась по вкусу гостям "Медового раздолья" в Приморье

"Изюминка" сезонного фестиваля пришлась по вкусу гостям "Медового раздолья" в Приморье

Настоящей "изюминкой" сезонного праздника "Медовое раздолье" (0+), который проходит сегодня, 27 августа, в селе Анучино Приморского края, сообщает корр.

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