"Изюминка" сезонного фестиваля пришлась по вкусу гостям "Медового раздолья" в Приморье

Настоящей "изюминкой" сезонного праздника "Медовое раздолье" (0+), который проходит сегодня, 27 августа, в селе Анучино Приморского края, сообщает корр.
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