В США могут принять краткосрочный бюджет без выделения средств Украине

Global Look Press/via www.imago-images.de/www.imago-images.de Конгресс США в качестве экстренной меры по недопущению приостановке работы правительства (так называемого шатдауна) может принять краткосрочный бюджет, который не будет включать выделение денег на финансирование Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии