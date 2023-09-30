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В США могут принять краткосрочный бюджет без выделения средств Украине

В США могут принять краткосрочный бюджет без выделения средств Украине

Global Look Press/via www.imago-images.de/www.imago-images.de Конгресс США в качестве экстренной меры по недопущению приостановке работы правительства (так называемого шатдауна) может принять краткосрочный бюджет, который не будет включать выделение денег на финансирование Украины.

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