Рантанен о том, был ли прогресс в переговорах с «Колорадо»: «Да. Шел разговор, я не знал, что мы торопимся. Благодарен всем в «Эвеланш», выиграть с этой командой – мечта, ставшая реальностью»

«Эвеланш» обменяли финского нападающего в «Каролину». Ранее стало известно, что «Колорадо» не смог договориться с форвардом о новом контракте.
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