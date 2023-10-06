Алтайская сеть ресторанов поддержала инициативу о знаке качества на шаурме

Чтобы люди относились к шаурме не просто как к уличной еде, а воспринимали ее как полноценное и абсолютно безопасное блюдо Алтайская сеть ресторанов быстрого питания поддержала инициативу депутата Госдумы, который предложил ввести особую маркировку для популярного фастфуда.