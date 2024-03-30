Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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15 жизненных и смешных переписок в мессенджерах

15 жизненных и смешных переписок в мессенджерах

Некоторые фрагменты из переписки достойны публикации в сети, ведь нельзя же скрывать от мира такие смешные диалоги! От неожиданных сюрпризов до нелепых курьезов – нам хочется обсудить все, и многие переписки не обходятся без юмора.

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