19 октября стоимость нефти Brent на бирже снизилась до 108,18 доллара за баррель. Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп отказался от части санкций против России, чтобы стабилизировать мировой топливный рынок.
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