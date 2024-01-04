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«Холоп 2» - первый: за три дня картина собрала в прокате больше миллиарда

«Холоп 2» - первый: за три дня картина собрала в прокате больше миллиарда

В первый же день фильм установил рекорд, собрав больше, чем «Чебурашка».1,3 миллиарда рублей собрал за три дня в прокате фильм «Холоп-2» с участием Милоша Биковича, Аглаи Тарасовой, Ивана Охлобыстина и других звезд русского кино.

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