«Холоп 2» - первый: за три дня картина собрала в прокате больше миллиарда

В первый же день фильм установил рекорд, собрав больше, чем «Чебурашка».1,3 миллиарда рублей собрал за три дня в прокате фильм «Холоп-2» с участием Милоша Биковича, Аглаи Тарасовой, Ивана Охлобыстина и других звезд русского кино.
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