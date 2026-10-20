Четыре ландшафтных пожара произошли в Самарской области 18 и 19 октября, один из них охватил 2 гектара леса возле Безенчукского лесничества, остальные три вблизи Красноярского, Нефтегорского и Кинельского лесничеств потушили без распространения огня на лесные массивы.