ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Боевики ВСУ решили испытать бронежилет армии России

Боевики ВСУ решили испытать бронежилет армии России

Боевики ВСУ решили испытать бронежилет армии России, произведенный в Санкт-Петербурге. В бронеплиту стреляли из автомата и пулемета, в том числе бронебойными.

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Комментарии
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Андрей Stan
))) Очень мотивирующий ролик для &quot;захисников&quot;.... И одновременно, инструкция нашим бойцам, произнесенным хохломразью... Стрелять этим тварям в голову... А таких &quot;Икспериментаторам&quot; гарантированное в лучшем случае, пулю в брошку...в худшем, гранату в штаны... естественно без чеки...
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