Боевики ВСУ решили испытать бронежилет армии России, произведенный в Санкт-Петербурге. В бронеплиту стреляли из автомата и пулемета, в том числе бронебойными.
Боевики ВСУ решили испытать бронежилет армии России
Комментарии
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Андрей Stan
))) Очень мотивирующий ролик для "захисников".... И одновременно, инструкция нашим бойцам, произнесенным хохломразью... Стрелять этим тварям в голову... А таких "Икспериментаторам" гарантированное в лучшем случае, пулю в брошку...в худшем, гранату в штаны... естественно без чеки...
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6 час.
александр пасечник
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5 час.
Хамдан Джабер
Ну, что, свины, хапнули?
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3 час.
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