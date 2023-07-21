Боевики ВСУ решили испытать бронежилет армии России

Андрей Stan

))) Очень мотивирующий ролик для "захисников".... И одновременно, инструкция нашим бойцам, произнесенным хохломразью... Стрелять этим тварям в голову... А таких "Икспериментаторам" гарантированное в лучшем случае, пулю в брошку...в худшем, гранату в штаны... естественно без чеки...