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Флаг США прокатили по Москве. Унизительные кадры попали в Сеть

Флаг США прокатили по Москве. Унизительные кадры попали в Сеть

В Москве не побоялись унизить Штаты.Русских настолько допекли Штаты с их политиками, что они не боятся использовать "святое" для американцев как обычную тряпку.

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Комментарии
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Eduard
Все лидеры США по уши в крови,но притензии предъявляют к нам,причемза наше же!
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13 час.
Eduard
Да уж,Так о Свободе говорили,а чем больще говорят,тем петелька на шее туже затягивается.Кто они всем?Я Империи американской не знаю,есть США,Интересно то,что что бы не воевать не захватывать чужие страны,что бы там властвовать,США просто уверяют всех чтоюони рабы!Наглее не придумать.Ваш мосед уверчет,что вы ЛОХ,да и квартира его!
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13 час.
Леонтий Букштейн
А им и не нужна ничья любовь. Для них главное, что они сами себя любят и считают самой демократичной страной.
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13 час.

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