Флаг США прокатили по Москве. Унизительные кадры попали в Сеть

Eduard Все лидеры США по уши в крови,но притензии предъявляют к нам,причемза наше же!

Eduard Да уж,Так о Свободе говорили,а чем больще говорят,тем петелька на шее туже затягивается.Кто они всем?Я Империи американской не знаю,есть США,Интересно то,что что бы не воевать не захватывать чужие страны,что бы там властвовать,США просто уверяют всех чтоюони рабы!Наглее не придумать.Ваш мосед уверчет,что вы ЛОХ,да и квартира его!