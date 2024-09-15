AP: Трамп после инцидента со стрельбой вернулся в резиденцию Мар-а-Лаго

Президент Джо Байден продолжит следить за развитием ситуации Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вернулся в свою резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде после стрельбы возле его гольф-клуба, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источник.
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