Имея абсолютно всё, Маск захватил то, чего нет даже у самых богатых людей мира – тотальную власть самой сильной и могущественной страны мира, имея возможность менять конфигурацию мирового порядка © Илону Маску конечно же скучно: «Я люблю Дональда Трампа так сильно, насколько гетеросексуальный мужчина может любить другого мужчину».
Олигархат по-американски
Комментарии
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Андрей Михайлов
"обычный человек никогда не сможет понять мотивационные паттерны таких людей, как Маск" ах-ха-ха) ерунда какая. деньги ему дали право стёба над мировым стадом. вот и весь секрет. и это он еще деликатно стебёт мир. а можно же и жестче. красавчик
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