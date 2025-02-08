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Заноза

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Олигархат по-американски

Олигархат по-американски

  Имея абсолютно всё, Маск захватил то, чего нет даже у самых богатых людей мира – тотальную власть самой сильной и могущественной страны мира, имея возможность менять конфигурацию мирового порядка ©   Илону Маску конечно же скучно: «Я люблю Дональда Трампа так сильно, насколько гетеросексуальный мужчина может любить другого мужчину».

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Комментарии
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Андрей Михайлов
&quot;обычный человек никогда не сможет понять мотивационные паттерны таких людей, как Маск&quot; ах-ха-ха) ерунда какая.  деньги ему дали право стёба над мировым стадом. вот и весь секрет. и это он еще деликатно стебёт мир. а можно же и жестче. красавчик
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