Олигархат по-американски

Андрей Михайлов

"обычный человек никогда не сможет понять мотивационные паттерны таких людей, как Маск" ах-ха-ха) ерунда какая. деньги ему дали право стёба над мировым стадом. вот и весь секрет. и это он еще деликатно стебёт мир. а можно же и жестче. красавчик