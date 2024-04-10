Более половины клиентов МФО получают отказ в займе из-за риска неуплаты

Чаще всего - в 53,1% случаев - россияне сразу получают отказ в займе, потому что не соответствуют требованиям микрофинансовой организации или относятся ее системой принятия решений к потенциальным неплательщикам.
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