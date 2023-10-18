Отправимся в полет над марсианским лабиринтом Ночи?

Когда-нибудь задумывались о том, каково это - лететь над поверхностью Марса? Европейское космическое агентство (ESA) опубликовало анимацию, позволяющую увидеть сверху одно из самых потрясающих зрелищ Красной планеты - Noctis Labyrinthus, что в переводе с латинского означает "лабиринт ночи".