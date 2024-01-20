Госдума обратится к парламенту Франции из-за отправки наемников на Украину

Госдума на ближайшем пленарном заседании намерена обратиться к парламенту Франции в связи с направлением граждан этой страны в качестве наемников на Украину, сообщил в своем Telegram-канале председатель палаты парламента Вячеслав Володин.
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