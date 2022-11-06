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«Селтикс» установили рекорд клуба – 27 трехочковых в одном матче

«Селтикс» установили рекорд клуба – 27 трехочковых в одном матче

Игроки «Бостона» установили новый рекорд клуба по количеству трехочковых попаданий в одном матче, реализовав 27 бросков из-за дуги в победном гостевом матче против «Нью-Йорка» (133:118).

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