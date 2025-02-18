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Исторический момент: спрос на нефть в Китае достиг пика

Исторический момент: спрос на нефть в Китае достиг пика

Падение спроса на нефть в Китае сопряжено с риском заморозки активности нефтяных компаний. Действительно, эксперты теперь предупреждают, что если этот показатель продолжит снижаться, то 500 млрд долларов, которые бурильщики тратят каждый год на разведку нефти, могут резко сократиться.

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