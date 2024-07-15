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Погас свет и началась паника: Пять рожениц застряли в лифте в Москве. Внештатная ситуация закончилась доброй шуткой

Погас свет и началась паника: Пять рожениц застряли в лифте в Москве. Внештатная ситуация закончилась доброй шуткой

Пять рожениц на последних сроках застряли в лифте больницы в Москве. Женщины рассказали журналистам, что в один из моментов погас свет и началась паника.

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