Крым 24 |Z| Все новости Крыма

Прогноз погоды в Крыму на 29 января ☔️❄️ В Симферополе +1 и дождь со снегом В Севастополе +4 и пасмурно В Евпатории +2 и пасмурно В Джанкое +1 и дождь со снегом В Ялте +5 и дождь со снегом В Алуште +4 и дождь со снегом В Керчи +1 и дождь со снегом В Армянске +2 и дождь со снегом В Красноперекопске +2 и дождь со снегом В Бахчисарае +2 и дождь со снегом В Феодосии +2 и дождь со снегом В Судаке +2 и дождь со снегом Крым 24 | @tvcrimea24 тест тест.