Паром с 279 пассажирами перевернулся у берегов Северного Кипра

Паром с 279 пассажирами перевернулся у берегов Турецкой Республики Северного Кипра. Судно начало набирать воду недалеко от города Кирения (Гирне), после чего опрокинулось.
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