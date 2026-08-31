Zero Hedge
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Zero Hedge

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FDA Authorizes Generic Ivermectin Shot To Prevent Screwworm

FDA Authorizes Generic Ivermectin Shot To Prevent Screwworm

FDA Authorizes Generic Ivermectin Shot To Prevent Screwworm Authored by Zachary Stieber via The Epoch Times, Federal regulators have authorized a generic ivermectin injection for the prevention of New World screwworm in cattle.

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