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Два тренча сразу, леопард и деним: 11 вариантов трендовой верхней одежды на остаток весны

Два тренча сразу, леопард и деним: 11 вариантов трендовой верхней одежды на остаток весны

До лета остался всего месяц и о тёплых вещах хочется забыть на ближайшие несколько месяцев. Но у погоды свои планы на остаток весны и чаще всего они не совпадают с нашими, поэтому выход на улицу без куртки или плаща, а то и двух, является сомнительным решением.

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