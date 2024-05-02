Два тренча сразу, леопард и деним: 11 вариантов трендовой верхней одежды на остаток весны

До лета остался всего месяц и о тёплых вещах хочется забыть на ближайшие несколько месяцев. Но у погоды свои планы на остаток весны и чаще всего они не совпадают с нашими, поэтому выход на улицу без куртки или плаща, а то и двух, является сомнительным решением.