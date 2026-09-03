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Почему хлеб портится даже в холодильнике и где его лучше хранить

Многие кладут хлеб в холодильник, надеясь сохранить его свежим как можно дольше. Но происходит неожиданное: холод спасает от одной проблемы и одновременно ускоряет другую.

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