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Samsung, и это флагманские часы? Пользователи сообщают, что у Samsung Galaxy Watch Ultra разваливается корпус

Samsung, и это флагманские часы? Пользователи сообщают, что у Samsung Galaxy Watch Ultra разваливается корпус

Верхняя панель часов целиком отделяются от основной части корпуса В Сети появились жалобы владельцев Samsung Galaxy Watch Ultra на необычную поломку: безель и верхняя панель часов целиком отделяются от основной части корпуса.

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