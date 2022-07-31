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РЖД будут развивать бизнес вскладчину. Тихвин возвращается в колею. Ликсутов придаст трамваям ускорение. Пульс ж/д за неделю в зеркале прессы

РЖД будут развивать бизнес вскладчину. Тихвин возвращается в колею. Ликсутов придаст трамваям ускорение. Пульс ж/д за неделю в зеркале прессы

В центре внимания федеральных СМИ на минувшей неделе было возобновление работы Тихвинского вагоностроительного завода в августе, прибытие в Калининград первого поезда с подсанкционными грузами и строительство тоннеля под Транссибом в Кирове.

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