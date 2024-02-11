Трехсвятие или Васильев день 12 февраля 2024 года славится приметами и традициями Юлия СыромятниковаВ Российской Федерации верующие жители ежегодно отмечают Православный праздник Трехсвятие, также известный как Васильев день.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии