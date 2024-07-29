Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело по факту покушения на убийство ребенка в Петербурге

В девочку выстрелили в Колпино Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело о покушении на убийство малолетней в Петербурге, сообщает пресс-служба ведомства 29 июля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии