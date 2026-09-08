Два истребителя Су-35С столкнулись в небе над Курской областью. Один пилот погиб, второй госпитализирован

Два истребителя Су-35С столкнулись в небе над Курской областью. Один пилот погиб, второй госпитализированВ Курской области произошло столкновение двух многофункциональных истребителей Су-35С.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Фиксированную вып...
- АС Дети экс-мэра Соч...
- ЛС Украина получила ...
Как такое в принципе могло произойти? Самолеты оборудованы всеми нужными приборами для управления полетом... Или большая перегруженность воздушного пространства?