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Живая Кубань

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Два истребителя Су-35С столкнулись в небе над Курской областью. Один пилот погиб, второй госпитализирован

Два истребителя Су-35С столкнулись в небе над Курской областью. Один пилот погиб, второй госпитализирован

Два истребителя Су-35С столкнулись в небе над Курской областью. Один пилот погиб, второй госпитализированВ Курской области произошло столкновение двух многофункциональных истребителей Су-35С.

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