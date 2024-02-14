Маньяк из 10-го "Б", кладбищенский маньяк – история серийного убийцы из Тулы длиною в десять лет

Восемь случаев сексуального насилия и жестоких убийств женщин предпенсионного и преклонного возраста – никому не приходило в голову, что виновным в этих преступлениях мог стать юноша, еще вчера ходивший в школу.
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