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Царьград

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WSJ: Европа отказалась выделить Украине дополнительные миллиарды

WSJ: Европа отказалась выделить Украине дополнительные миллиарды

Европейские страны не смогут выделить Украине дополнительные миллиарды на фоне увеличения влияния партий, противящихся финансированию Киева.

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