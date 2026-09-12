Граната времен ВОВ взорвалась на фабрике в Черняховске: двое ранены

На картофельной фабрике в Черняховске 10 сентября взорвалась граната времен ВОВ, ранив двоих мужчин. Один пострадавший 43 лет находится в реанимации в стабильном состоянии, второй 22 лет госпитализирован в Черняховскую больницу в состоянии средней тяжести.