Граната времен ВОВ взорвалась на фабрике в Черняховске: двое ранены

На картофельной фабрике в Черняховске 10 сентября взорвалась граната времен ВОВ, ранив двоих мужчин. Один пострадавший 43 лет находится в реанимации в стабильном состоянии, второй 22 лет госпитализирован в Черняховскую больницу в состоянии средней тяжести.
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