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Совфед одобрил закон о защите единственного ипотечного жилья банкротов

Совфед одобрил закон о защите единственного ипотечного жилья банкротов

По новым правилам в рамках дела о банкротстве можно будет заключить отдельное мировое соглашение с кредитором, чтобы сохранить единственное ипотечное жилье Совет Федерации на пленарном заседании в пятницу, 2 августа, одобрил закон, который позволяет не изымать взятое в ипотеку единственное жилье при банкротстве гражданина.

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