Совфед одобрил закон о защите единственного ипотечного жилья банкротов

По новым правилам в рамках дела о банкротстве можно будет заключить отдельное мировое соглашение с кредитором, чтобы сохранить единственное ипотечное жилье Совет Федерации на пленарном заседании в пятницу, 2 августа, одобрил закон, который позволяет не изымать взятое в ипотеку единственное жилье при банкротстве гражданина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)