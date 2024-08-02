Совфед одобрил закон о защите единственного ипотечного жилья банкротов

По новым правилам в рамках дела о банкротстве можно будет заключить отдельное мировое соглашение с кредитором, чтобы сохранить единственное ипотечное жилье Совет Федерации на пленарном заседании в пятницу, 2 августа, одобрил закон, который позволяет не изымать взятое в ипотеку единственное жилье при банкротстве гражданина.