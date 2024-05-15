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Лавров навел переполох среди либералов, объявив войну Западу

Лавров навел переполох среди либералов, объявив войну Западу

Политнавигатор Россия готова воевать с Западом до своей полной победы. Об этом исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров заявил сегодня на рассмотрении своей кандидатуры комитетом Совета Федерации по международным делам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментарии
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Eduard
Другого языкаЗапад не понимает!
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23 час.
M
Malina
Давайте писать правильно : либеРасты! Либералов нет нигде и давно...
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20 час.
СЕРГЕЙ
Правильнее- пидарасты
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17 час.

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