Лавров навел переполох среди либералов, объявив войну Западу

Политнавигатор Россия готова воевать с Западом до своей полной победы. Об этом исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров заявил сегодня на рассмотрении своей кандидатуры комитетом Совета Федерации по международным делам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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