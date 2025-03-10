ИАНЕД
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИАНЕД

715 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgeni Velesik
    Одесса Русский город, пора возвращать!В Черном море ВСУ...
  • Андрей Шишинов
    Придёт тимошенко- на фронт пойдут с 14 лет и все бабы. Эта газовая королева устроит там настоящую бойню. Это же она с...Политолог Котов: ...
  • Eduard
    Мы не против,главнок что бы не продажная была и реально против войны!Политолог Котов: ...

Врачи из Башкирии рассказали о симптомах новой страшной лихорадки

В Управлении Роспотребнадзора по Республике Башкортостан предоставили информацию о лихорадке денге. Это острое вирусное заболевание, передающееся трансмиссивным путем, характеризующееся лихорадкой, общей интоксикацией организма, мышечными и суставными болями, кожными высыпаниями и увеличением лимфатических узлов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх