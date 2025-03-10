Врачи из Башкирии рассказали о симптомах новой страшной лихорадки

В Управлении Роспотребнадзора по Республике Башкортостан предоставили информацию о лихорадке денге. Это острое вирусное заболевание, передающееся трансмиссивным путем, характеризующееся лихорадкой, общей интоксикацией организма, мышечными и суставными болями, кожными высыпаниями и увеличением лимфатических узлов.
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