Врачи из Башкирии рассказали о симптомах новой страшной лихорадки

В Управлении Роспотребнадзора по Республике Башкортостан предоставили информацию о лихорадке денге. Это острое вирусное заболевание, передающееся трансмиссивным путем, характеризующееся лихорадкой, общей интоксикацией организма, мышечными и суставными болями, кожными высыпаниями и увеличением лимфатических узлов.