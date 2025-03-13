Командного пункта ВСУ больше нет: Врага накрыла ФАБ-3000. Десятки убитых. Гигантские столбы огня

ВС России сбросили ФАБ-3000 на командный пункт ВСУ на юге ДНРВ агентстве ТАСС со ссылкой на свои источники в силовых структурах пишут, что по командному пункту 1 батальона 37-й бригады морпехов ВСУ прилетела фугасная авиабомба ФАБ-3000.