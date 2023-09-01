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«Бенфика» арендовала Берната у «ПСЖ» и продала Ристича «Сельте»

«Бенфика» арендовала Берната у «ПСЖ» и продала Ристича «Сельте»

«Бенфика» арендовала защитника до лета 2024 года. В прошлом сезоне испанец сыграл за парижан в чемпионате 28 раз и отдал 4 результативных паса.

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